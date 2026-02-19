Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми поважного віку та внутрішньо переміщеними особами, інформує Politeka.

Осередок функціонує в межах Олександрівської громади.

Відвідувачам передають продуктові набори, засоби гігієни, речі першої потреби. Підтримку отримують місцеві мешканці й переселенці.

Волонтери проводять індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм, допомагають зорієнтуватися у доступних форматах соціальної підтримки. Простір став важливою точкою для вразливих категорій населення.

Окремий фокус спрямовано на Покровський напрямок, де кількість звернень залишається високою. Ресурси передають самотнім громадянам і родинам, які не здатні самостійно забезпечити базові потреби.

Також варто зауважити, що прийом триває у будні з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують заявки, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних довідок.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована насамперед на літніх людей, осіб з інвалідністю, громадян із тяжкими захворюваннями. Оновлені графіки видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за повідомленнями та звертатися завчасно, щоб отримати необхідну підтримку без затримок.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.