Жители Житомирской области получили информацию о графике отключения газа с 12 по 13 февраля, поэтому рассказываем подробнее.

График отключения газа с 12 по 13 февраля в Житомирской области будет введен через плановые технические работы на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 12 по 13 февраля в Житомирской области коснется нескольких населенных пунктов.

В частности, в городе Коростень 12 февраля временно отсутствует газоснабжение по адресу ул. Шевченко, 75 А. На следующий день, 13 февраля, ограничения коснутся дома по ул. Шевченко, 77 А.

Как объясняют в газовой службе, работы необходимы для проверки исправности оборудования и обеспечения безопасного газоснабжения в будущем, а временные неудобства неизбежны.

Кроме Коростеня график отключения газа с 12 по 13 февраля в Житомирской области также охватывает ряд сел. Так, 12 февраля временно прекратят газоснабжение в с. Раковщина, с. Гуничи, с. Камень и с. Большие Мошки.

Отключение будет действовать в течение всего дня, начиная с утра, пока специалисты будут выполнять все необходимые работы по техническому обслуживанию газораспределительных сетей.

Газовики советуют жителям подготовиться заранее, перекрыть газовые приборы и обеспечить доступ к счетчикам и оборудованию, чтобы ускорить завершение работ.

После окончания работ газоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Таким образом, жители получат возможность безопасно использовать газ после завершения ремонтов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная миссия Житомирщины: больницы получили современное диагностическое оборудование от фонда «Надежда».

Также Politeka сообщала, Мусорные «многоэтажки» посреди леса: в Житомирской области лесоводов через суд заставляют заплатить 1,6 миллиона за загрязнение леса.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Житомирской области: что изменилось для пассажиров.