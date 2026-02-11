Мешканці Житомирської області отримали інформацію про графік відключення газу з 12 по 13 лютого, тому розповідаємо детальніше.

Графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Житомирській області введуть через планові технічні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Житомирській області торкнеться кількох населених пунктів.

Зокрема, у місті Коростень 12 лютого тимчасово буде відсутнє газопостачання за адресою вул. Шевченка, 75 А. На наступний день, 13 лютого, обмеження торкнуться будинку на вул. Шевченка, 77 А.

Як пояснюють у газовій службі, роботи необхідні для перевірки справності обладнання та забезпечення безпечного газопостачання в майбутньому, а тимчасові незручності є неминучими.

Крім Коростеня, графік відключення газу з 12 по 13 лютого у Житомирській області також охоплює низку сіл. Так, 12 лютого тимчасово припинять газопостачання у с. Раківщина, с. Гуничі, с. Камінь та с. Великі Мошки.

Відключення буде діяти протягом усього дня, починаючи з ранку, поки фахівці виконуватимуть усі необхідні роботи з технічного обслуговування газорозподільних мереж.

Газовики радять мешканцям підготуватися заздалегідь, перекрити газові прилади та забезпечити доступ до лічильників і обладнання, щоб прискорити завершення робіт.

Після закінчення робіт газопостачання буде відновлено у повному обсязі. Таким чином, мешканці отримають можливість безпечно користуватися газом після завершення ремонтів.

