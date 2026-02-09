График отключения газа с 10 по 12 февраля в Житомирской области будет введен из-за регламентных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.
Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», график отключения газа с 10 по 12 февраля в Житомирской области поможет повысить безопасность эксплуатации сетей.
Прежде всего, неудобства испытают с 10.02 по 11.02 2026 в селе Бучманы. Местные жители временно останутся без голубого топлива на период проведения регламентных работ.
В ходе них специалисты будут проверять состояние трубопроводов, герметичность систем и работоспособность оборудования. Местные жители предупредили о необходимости ограничить использование газовых приборов в указанный период.
Далее ограничения коснутся города Радомышля. Здесь газоснабжение будет временно ограничено для отдельных домов по адресам: ул. Большая Житомирская, дома 25, 26, 27, а также ул. Михаила Грушевского, дома 3 и 19
Работы будут проводиться с 10.02 до 11.02 и предусматривают техническое обслуживание систем газоснабжения для обеспечения безопасности и стабильности сети.
Жителям рекомендуют не оставлять включенные газовые приборы без присмотра и соблюдать правила безопасности при использовании альтернативных источников отопления.
Также неудобства намечены на 12.02 2026 года. В этот день голубое топливо временно не будет подаваться жителям сел Раковщина, Гуничи, Камень и Большие Мошки.
Местным жителям рекомендуют учитывать график отключения газа с 10 по 12 февраля в Житомирской области при планировании своего быта.
