Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по четкому алгоритму.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжается в рамках муниципальной программы поддержки пожилых граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает лиц, потерявших постоянные доходы или пострадавших из-за боевых действий.

Основная цель – обеспечить базовые потребности во время холодного сезона. Ресурсы в первую очередь направляют домохозяйствам с низким уровнем обеспечения и жильем, поврежденным после 24 февраля 2022 года. Выдача производится в безопасных районах города и окружающих общин.

Среди получателей — люди с инвалидностью, граждане с хроническими болезнями, одинокие пенсионеры и ограниченная мобильность. Особое внимание уделяется адресам, где проживает один или два пожилых лица без семейной поддержки.

Координацию обеспечивают благотворительные организации, в частности, фонд «Каритас», совместно с городскими социальными службами. Распределение осуществляется по актуальным запросам, чтобы охватить наиболее уязвимые категории населения.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется по четкому алгоритму. Пожилым гражданам советуют заранее проверять графики выдачи и подготовить необходимые документы. Кроме материальной поддержки, участникам доступны консультации социальных работников и волонтеров, которые помогают сориентироваться в программах и сопровождают во время обращений.

Кроме того, в Запорожской области можно получить бесплатные продукты. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

