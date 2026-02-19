Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі триває в межах муніципальної програми підтримки літніх громадян, які опинилися у складних обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює осіб, що втратили постійні доходи або постраждали через бойові дії.

Основна мета — забезпечити базові потреби під час холодного сезону. Ресурси першочергово спрямовують домогосподарствам із низьким рівнем забезпечення та житлом, пошкодженим після 24 лютого 2022 року. Видача проводиться у безпечних районах міста та навколишніх громадах.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними хворобами, самотні пенсіонери та ті, хто має обмежену мобільність. Особлива увага приділяється адресам, де проживає одна або дві особи похилого віку без родинної підтримки.

Координацію забезпечують благодійні організації, зокрема фонд «Карітас», спільно з міськими соціальними службами. Розподіл здійснюється за актуальними запитами, щоб охопити найбільш уразливі категорії населення.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за чітким алгоритмом. Літнім громадянам радять заздалегідь перевіряти графіки видачі та підготувати необхідні документи. Крім матеріальної підтримки, учасникам доступні консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися у програмах і супроводжують під час звернень.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти. Усі продукти харчування закуповуються у перевірених постачальників і регулярно перевіряються на якість і безпеку.

