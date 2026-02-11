Жители Харькова и Сумщины получили детали нового графика движения поездов в Харькове, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Харькове вступил в силу в связи с угрозой обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе железнодорожного перевозчика, новый график движения поездов в Харькове образовался из-за сложной ситуации безопасности.

Некоторые транзитные пассажирские составы, которые раньше проходили через Сумщину, теперь будут курсировать по маршруту через Полтавскую область.

Речь идет, в частности, о № 45/46 Ужгород – Харьков и № 113/114 Ужгород – Харьков. Они теперь курсируют через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

В то же время для обеспечения пассажиров удобными сообщениями, с 7 февраля 2026 года был назначен дополнительный ежедневный состав №213/214 Харьков – Сумы.

Поезд отправляется из нашего облцентра в 09:00 и прибывает в Сумы в 12:17. В обратном направлении он будет отправляться из Сум в 12:57 и доезжает до конечной в 16:01.

Новый график движения поездов в Харькове также предусматривает возможность пересадок на семь составов дальнего сообщения в направлении запада и юга.

Из нашего облцентра пассажиры могут воспользоваться экспрессами в Ужгород, Холм, Ворохту, Черновцы, Одессу и Перемышль.

В Сумах №213/214 обеспечивает пересадку на №775/776 Сумы – Киев, которая отправляется в 14:00 и прибывает в столицу в 19:31.

Уже в Киеве пассажиры получают доступ к пересадкам более чем на 30 складов дальнего сообщения в разных направлениях, включая Львов, Трускавец, Ужгород, Рахов, Ивано-Франковск, Черновцы и т.д.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс