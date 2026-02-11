Мешканці отримали деталі нового графіка руху поїздів в Харкові, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів в Харкові вступив у дію у зв’язку з загрозою обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі залізничного перевізника, новий графік руху поїздів в Харкові утворився через складну безпекову ситуацію.

Деякі транзитні пасажирські склади, що раніше проходили через Сумщину, тепер курсуватимуть по маршруту через Полтавську область.

Йдеться, зокрема, про № 45/46 Ужгород – Харків та № 113/114 Ужгород – Харків. Вони тепер курсують через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин.

У той же час для забезпечення пасажирів зручними сполученнями, з 7 лютого 2026 року було призначено додатковий щоденний склад № 213/214 Харків – Суми.

Поїзд відправляється з нашого облцентру о 09:00 і прибуває до Сум о 12:17. У зворотному напрямку він вирушатиме зі Сум о 12:57 і доїжджає до кінцевої о 16:01.

Новий графік руху поїздів в Харкові також передбачає можливість пересадок на сім складів далекого сполучення у напрямку заходу та півдня.

З нашого облцентру пасажири можуть скористатися експресами до Ужгорода, Холма, Ворохти, Чернівців, Одеси та Перемишля.

У Сумах № 213/214 забезпечує пересадку на № 775/776 Суми – Київ, що відправляється о 14:00 і прибуває до столиці о 19:31.

Вже у Києві пасажири отримують доступ до пересадок на понад 30 складів далекого сполучення у різних напрямках, включаючи Львів, Трускавець, Ужгород, Рахів, Івано-Франківськ, Чернівці тощо.

