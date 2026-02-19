Документ устанавливает ежемесячную доплату в Запорожье, может получить только часть пенсионеров.

Часть украинцев может рассчитывать на некоторые доплаты пенсионерам в Запорожье и других областях Украины, сообщает Politeka.net.

Повышение связано с нормами законодательства и социальными гарантиями для отдельных категорий граждан.

Повышение примерно на 650 гривен предусмотрено для участников боевых действий. Такое право закреплено законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Документ устанавливает ежемесячную доплату в Запорожье на уровне 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. К тому же кроме основной надбавки УБД имеют право на фиксированную целевую денежную помощь в размере 40 гривен.

В случае, если общий размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и повышений не достигает установленного минимума (например, 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность), государство начисляет ежемесячное государственное адресное пособие до достижения этого минимального размера.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсионеры, достигшие определенного возраста, имеют право на ежемесячные возрастные доплаты. Их размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Прибавки назначаются автоматически — обращаться дополнительно в органы Пенсионного фонда не нужно. В то же время выплата производится только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн.

