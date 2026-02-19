Документ встановлює щомісячну доплату в Запоріжжі може отримати лише частина пенсіонерів.

Частина українців може розраховувати на деякі доплати для пенсіонерів в Запоріжжі та інших областях України, повідомляє Politeka.net.

Підвищення пов’язане з чинними нормами законодавства та соціальними гарантіями для окремих категорій громадян.

Підвищення приблизно на 650 гривень передбачене, зокрема, для учасників бойових дій. Таке право закріплене законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Документ встановлює щомісячну доплату в Запоріжжі на рівні 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До того ж, окрім основної надбавки, УБД мають право на фіксовану цільову грошову допомогу у розмірі 40 гривень.

У разі, якщо загальний розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок та підвищень не досягає встановленого мінімуму (наприклад, 210% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), держава нараховує щомісячну державну адресну допомогу до досягнення цього мінімального розміру.

У Пенсійному фонді зазначають, що пенсіонери, які досягли визначеного віку, мають право на щомісячні вікові доплати. Їхній розмір залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Надбавки призначаються автоматично — звертатися додатково до органів Пенсійного фонду не потрібно. Водночас виплата здійснюється лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

