Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Запорожской области позволяет жителям заранее подготовиться к колебаниям температуры.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Запорожье свидетельствует о мрозных ночах и постепенном потеплении, сообщает Politeka

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 февраля в Запорожье был опубликован на сайте sinoptik.ua.

9 февраля ознаменуется холодным утром до -7°, а дневная температура опустится до -8°, при этом ясная погода на день и вечер придет после пасмурного утра. Ветер будет оставаться умеренным, а осадков не ожидается.

10 февраля в городе небо будет чистое весь день, ночная температура опустится до -11°, дневная до -4°. Ветер будет умеренным. Осадков не предполагается.

На следующий день, 11 февраля, небо с утра будет затянуто облаками и будет пасмурным до вечера, температура будет колебаться от -8° до -2°, ветер умеренный, осадки отсутствуют.

12 февраля облачность продержится целый день, ночная температура достигнет 1°, дневная +7°, облака покроют небо, осадков не ожидается, ветер усилится до 6 м/с.

13 февраля в городе в течение всего дня будет облачно, утренний мелкий дождь усилится днем ​​и уйдет практически к вечеру, дневная температура поднимется до +8°, ​​ветер будет умеренным.

14 февраля солнце будет редко появляться из-за облаков, мелкий дождь ожидается ночью и днем, закончится только ближе к вечеру, дневная температура +7°, ночная +5°, ветер умеренный.

15 февраля небо будет пасмурным, но обойдется без осадков. Ночная температура +1°, дневная +6°, ветер остается слабым, что создаст спокойный день для прогулок и повседневных дел.

Прогноз погоды с 9 по 15 февраля в Запорожье позволяет местным планировать свою неделю, учитывая естественные капризы.

