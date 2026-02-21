Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют через благотворительные фонды и волонтерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области обеспечиваются несколькими основными организациями, сообщает Politeka.

В частности, БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ" оказывает помощь переселенцам и рекомендует обращаться по телефону +380673414688 для уточнения условий.

Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов" оказывает помощь практически всем категориям населения: детям, пожилым людям, женщинам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Обращаться за поддержкой можно по номерам +380965097557 и +380322767637, где можно узнать детали о возможных выдаче бесплатных продуктов и других необходимых вещей для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области.

Волонтерский центр "Корпорация добрых дел" также оказывает поддержку нуждающимся, включая переселенцев и пожилых людей.

Контакты для уточнений: +380502596970 и +380630718146, а больше информации можно найти на странице организации Facebook.

Кроме этого, Благотворительный Фонд "Анны-Марии" помогает малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям и переселенцам, рекомендует обращаться по телефону +380989159140 для получения подробной информации о графике выдачи и условиях получения помощи.

Благотворительные организации и волонтерские центры во Львовской области координируют работу таким образом, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи.

Благодаря этому время от времени в регионе появляется возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Организации отмечают важность следить за их официальными каналами в социальных сетях, чтобы не пропустить информацию о новых выдачах и условиях участия в программах.

