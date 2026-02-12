Дефицит продуктов во Львовской области стал очевидным даже в супермаркетах и ​​торговых точках.

Дефицит продуктов во Львовской области стал заметным на фоне резкого уменьшения запасов ржи, что может повлечь за собой стремительный рост цен на хлеб, сообщает Politeka.

О ситуации рассказал Родион Рыбчинский, директор Союза «Мукомолы Украины».

По его словам, в 2025-2026 годах отечественные предприятия вынуждены будут закупать сырье за ​​рубежом, поскольку собственных ресурсов практически нет. Уже сейчас на рынке появляется импортная ржаная мука из Польши и балтийских стран. Это оказывает существенное влияние на себестоимость продукции, ведь национальное производство не обеспечивает даже базовые потребности.

Фермеры массово отказываются от выращивания ржи из-за низкой урожайности — около 40 центнеров на гектар, в то время как пшеница дает 60. Многие аграрии переходят на более прибыльные культуры. Ситуацию усложнило прекращение поставок из Беларуси, которая ранее обеспечивала часть импорта. Блокировка логистики сделала стабильную доставку практически невозможной, и дефицит продуктов во Львовской области стал очевидным даже в супермаркетах и ​​торговых точках.

Цена на тонну ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Стоимость муки подскочила с 10 до 18–20 тысяч гривен. Это может повлечь за собой повышение цен на хлеб до 40–50 гривен за единицу, а некоторые предприятия уже рассматривают временную остановку производства из-за снижения доходности.

Эксперты советуют жителям следить за изменениями на рынке и планировать покупки заранее во избежание непредвиденных расходов и обеспечить достаточное количество хлебобулочных изделий в домохозяйствах.

