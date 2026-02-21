Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають через благодійні фонди та волонтерські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області забезпечуються кількома основними організаціями, повідомляє Politeka.

Зокрема, БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ" надає допомогу переселенцям і рекомендує звертатися за телефоном +380673414688 для уточнення умов.

Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів" надає допомогу практично всім категоріям населення: дітям, літнім людям, жінкам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям.

Звертатися для отримання підтримки можна за номерами +380965097557 та +380322767637, де можна дізнатися деталі про можливі видачі безкоштовних продуктів та інших необхідних речей для ВПО та пенсіонерів у Львівській області.

Волонтерський центр "Корпорація добрих справ" також надає підтримку тим, хто цього потребує, включно з переселенцями та літніми людьми.

Контакти для уточнень: +380502596970 та +380630718146, а більше інформації можна знайти на сторінці організації у Facebook.

Крім цього, Благодійний Фонд "Анни-Марії" допомагає малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам, дітям та переселенцям, рекомендує звертатися за телефоном +380989159140 для отримання детальної інформації про графік видачі та умови отримання допомоги.

Благодійні організації та волонтерські центри у Львівській області координують свою роботу таким чином, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги.

Завдяки цьому, час від часу в регіоні зʼявляється можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Організації наголошують на важливості стежити за їхніми офіційними каналами у соціальних мережах, щоб не пропустити інформацію про нові видачі та умови участі в програмах.

