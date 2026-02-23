Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области предоставляются через программы Всемирной продовольственной программы ООН.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области распределяются с помощью местных благотворительных организаций и партнеров ВПП ООН, сообщает Politeka.

О системе выдачи и распределения бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области проинформировали на официальном сайте ВПП ООН.

Продовольственные наборы рассчитаны на разные сроки – 30 дней или 5 дней в зависимости от вида помощи. Основные коробки покрывают примерно 60% от нормы калорий.

Они включают муку, гречневую и пшенную крупу, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль. Это позволяет обеспечить базовое питание для семьи на длительный период.

Для переселенцев, которые не могут самостоятельно приготовить еду или только эвакуировались, ВПП ООН предоставляет готовые наборы быстрого приготовления. Они включают мясные консервы, каши и хлеб, рассчитанные на человека на 5 дней.

Такие наборы распространяются в транзитных центрах и непосредственно в населенных пунктах, где это необходимо. Благодаря этому бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области становятся доступными даже тем, кто временно не имеет возможности готовить.

Еще один важный элемент помощи – раздача хлеба. ВПП закупает его в местных пекарнях и доставляет в прифронтовые общины региона.

Хлеб раздается одновременно с продовольственными наборами. Дополнительная регистрация для получения хлеба не требуется. Партнеры ВПП ООН в нашем регионе, в частности АДРА, координируют получение помощи и обеспечивают горячую линию для консультаций.

В случае необходимости граждане могут обратиться по телефону 0800 20 13 30 в рабочие часы: с понедельника по четверг 08:00–20:00 и в пятницу 08:00–14:00.

