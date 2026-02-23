Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області надаються через програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області розподіляються за допомогою місцевих благодійних організацій та партнерів ВПП ООН, повідомляє Politeka.

Про систему видачі та розподілення безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаївській області проінформували на офіційному сайті ВПП ООН.

Продовольчі набори розраховані на різні терміни – 30 днів або 5 днів, залежно від виду допомоги. Основні коробки покривають приблизно 60% від місячної норми калорій.

Вони включають борошно, гречану та пшоняну крупу, соняшникову олію, макаронні вироби, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль. Це дозволяє забезпечити базове харчування для сім’ї на тривалий період.

Для переселенців, які не можуть самостійно приготувати їжу або щойно евакуювалися, ВПП ООН надає готові набори швидкого приготування. Вони включають м’ясні консерви, каші та хліб, розраховані на одну людину на 5 днів.

Такі набори поширюють у транзитних центрах та безпосередньо у населених пунктах, де це необхідно. Завдяки цьому безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області стають доступними навіть тим, хто тимчасово не має можливості готувати.

Ще один важливий елемент допомоги – роздача хліба. ВПП закуповує його у місцевих пекарнях і доставляє до прифронтових громад регіону.

Хліб роздається одночасно з продовольчими наборами. Додаткової реєстрації для отримання хліба не потрібно. Партнери ВПП ООН у нашому регіоні, зокрема АДРА, координують отримання допомоги та забезпечують гарячу лінію для консультацій.

За потреби громадяни можуть звернутися за телефоном 0800 20 13 30 у робочі години: з понеділка по четвер 08:00–20:00 та у п’ятницю 08:00–14:00.

