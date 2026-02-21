Подорожание продуктов в Николаеве оказало большое влияние на бюджет потребителей в феврале 2026 года, сообщает Politeka.

По данным мониторинга цен, средняя стоимость гречки выросла до 49,85 грн за килограмм, что на 2 гривны больше месяца назад. Самое дешевое зерно предлагают в Auchan – 41,90 грн, а самое дорогое – в Megamarket, где цена достигает 61,70 грн. Средняя цена по другим супермаркетам колеблется около 47–48 грн.

Твердые сыры тоже стали дороже. Сыр «Звени Гора» голландский 45% в среднем стоит 602,15 грн за килограмм, что на 38,85 грн больше, чем в январе. Цены в магазинах сильно разнятся: от 566,80 грн у Metro до 637,50 грн в Megamarket.

Мясные продукты не остались в стороне. Говядина для гуляша подорожала до средней цены 417 грн за килограмм. Разница между магазинами достигает 36 грн: от 399 грн у Novus до 435 грн в Megamarket. В месяц средний уровень повысился на 31,04 грн.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Николаеве обусловлено сезонными колебаниями, логистическими затратами и ростом себестоимости сырья. В то же время, значительные разницы между сетями остаются ключевым фактором, на который следует обращать внимание при покупках.

Также следует отметить, что местным потребителям советуют сравнивать цены в разных торговых точках и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать затраты и избежать лишних затрат на продукты первой необходимости.

Аналитики отмечают, что дальнейший мониторинг цен поможет потребителям планировать покупки и контролировать семейный бюджет в последующие месяцы.

