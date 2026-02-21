Подорожчання продуктів у Миколаєві відчутно вплинуло на бюджет споживачів у лютому 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу цін, середня вартість гречки зросла до 49,85 грн за кілограм, що на 2 гривні більше, ніж місяць тому. Найдешевше зерно пропонують в Auchan — 41,90 грн, а найдорожче — у Megamarket, де ціна досягає 61,70 грн. Середня ціна по інших супермаркетах коливається близько 47–48 грн.

Тверді сири також стали дорожчими. Сир «Звени Гора» голандський 45% у середньому коштує 602,15 грн за кілограм, що на 38,85 грн більше, ніж у січні. Ціни у магазинах сильно різняться: від 566,80 грн у Metro до 637,50 грн у Megamarket.

М’ясні продукти не залишилися осторонь. Яловичина для гуляшу подорожчала до середньої ціни 417 грн за кілограм. Різниця між магазинами сягає 36 грн: від 399 грн у Novus до 435 грн у Megamarket. За місяць середній рівень підвищився на 31,04 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Миколаєві зумовлене сезонними коливаннями, логістичними витратами та зростанням собівартості сировини. Водночас, значні різниці між мережами залишаються ключовим фактором, на який варто звертати увагу під час покупок.

Також варто зауважити, що місцевим споживачам радять порівнювати ціни в різних торгових точках і планувати закупівлі заздалегідь, щоб мінімізувати витрати та уникнути зайвих витрат на продукти першої необхідності.

Аналітики наголошують, що подальший моніторинг цін допоможе споживачам планувати покупки та контролювати сімейний бюджет у наступні місяці.

