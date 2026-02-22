Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі у 2026 році залишається доступною для людей, які мешкають у тимчасових центрах та шелтерах міста ,повідомляє Politeka.net.

Підтримку координує департамент соціальної політики міськради. Програма орієнтована на громадян, які виїхали через бойові дії або втратили житло.

Продовольчі набори отримують особи поважного віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Для нових власників довідки переселенця, що проживають у місцях компактного розміщення, передбачено одноразову видачу незалежно від соціального статусу.

Обов’язкова умова — реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. До пакета входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, готові страви, чай, кава, солодощі.

Щоб отримати набір, необхідно звернутися до управління соцзахисту за адресою проживання та надати паспорт, довідку ВПО, документи на дітей і, за потреби, підтвердження інвалідності.

У профільних службах уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Мешканцям радять готувати папери заздалегідь та уточнювати дату видачі, аби уникнути скупчень.

Представники міста наголошують: обсяги ресурсів і порядок отримання можуть коригуватися залежно від фінансування, тому переселенцям варто стежити за офіційними повідомленнями.

Підкреслюється, що підтримка триватиме й надалі, щоб забезпечити базові потреби тих, хто цього потребує найбільше.

