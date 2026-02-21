22 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении, для удобства введены графики отключения света в Полтавской области.

Украинцам обнародовали новые графики отключения света в Полтавской области, которые будут действовать на 22 февраля из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

22 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении, для удобства введены графики отключения света в Полтавской области. Отключения носят технический характер и обусловлены выполнением необходимых ремонтных и профилактических мер по поддержанию стабильной работы сетей.

В селе Варакуты 22 февраля с 08:00 до 20:00 будет временно прекращено электроснабжение для жителей отдельных домов по определенным адресам:

Автозаводська — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30;

Нова — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

В этот же период – с 08:00 до 20:00 – без света останутся и некоторые домохозяйства в селе Радочыны. Ограничения будут длиться 12 часов и будут касаться конкретных улиц и номеров домов:

пров. Вильный — №1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодижна — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Набережна — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;

Садова — №2, 3, 5, 6, 10;

Степова — №2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червонои Калыны — №1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27.

Также с 08:00 до 20:00 запланировано отключение электроэнергии в селе Демыдивка. Снабжение временно приостановят в воскресенье на ряде улиц населенного пункта:

Весела — №2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

Садова - №1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;

Украинськои Перемогы - №29.

В селе Яремивка электроэнергию будут выключать с 08:00 до 20:00 в связи с проведением профилактических работ. При этом обесточивание коснутся только отдельных адресов:

ул. Садова - №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 23, 9 42, 42а, 42б.

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

