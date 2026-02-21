Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области помогает вовремя выявлять риски.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области заработало в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений среди жителей от 40 лет.

Инициативу объявила премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+". Она предполагает своевременную диагностику и предотвращение осложнений.

Участники получают персональные сообщения через приложение "Действие" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на специальный счет и тратятся исключительно на скрининговые процедуры.

Для граждан без цифровых сервисов предусмотрено оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области помогает вовремя выявлять риски, повышает эффективность профилактики и способствует активности старшего поколения.

В 2026 году на программу заложено 10 миллиардов гривен. Министерство здравоохранения и НСЗУ координируют работу, чтобы все желающие могли получить услуги без задержек.

Жители призывают планировать визиты заранее и следить за обновлениями. Ежедневное информирование помогает пожилым людям получить средства и пройти обследование без очередей и излишнего ожидания.

