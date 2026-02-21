Доплаты для пенсионеров в Винницкой области изменились после обновления минимальной пенсии с 1 января 2026 года, так что рассказываем об этом подробнее.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области перечислили в связи с ростом минимальной пенсии, используемой в качестве базы для ряда выплат, сообщает Politeka.

Как сообщили в ПФУ, именно от этого показателя зависит размер доплаты для пенсионеров в Винницкой области за сверхурочный страховой стаж.

Потому после повышения минимальной пенсии автоматически изменились и суммы ежемесячных выплат. Речь идет о гражданах, чей страховой стаж превышает установленные законом нормы.

Повышение касается женщин старше 30 лет страхового стажа и мужчин со стажем более 35 лет. Также это распространяется на лиц со льготным стажем по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива предусмотрена доплата для пенсионеров в Винницкой области в размере 1 процента от минимальной пенсии. В 2026 году это составляет 25,95 гривен за каждый дополнительный год.

На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн надбавки вместо 236,10 грн в прошлом году. У мужчины с таким же стажем есть 128,75 гривны вместо 118,05 гривны.

Таким образом, ежемесячная надбавка выросла на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. В Пенсионном фонде Украины объясняют, что подавать отдельные заявления для получения этой надбавки не нужно.

Перерасчет производится автоматически, если страховой стаж превышает норматив. Размер выплаты напрямую зависит от количества дополнительных лет работы сверх установленного предела.

Если гражданин прекращает трудовую деятельность, ситуация может измениться. В таком случае Пенсионный фонд Украины производит перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может рассчитывать на увеличение выплат в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Виннице: что именно изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Винницкой области: с чем связывают усложнение ситуации.