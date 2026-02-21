Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, необходимо встать на учет.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно переселенцам, нуждающимся в временном убежище, сообщает Politeka.

Заявки оформляют через государственный портал " Дія " или в местных органах самоуправления. Помещение предоставляется из фонда, сформированного органами власти, на срок до 12 месяцев с возможностью продления в случае отсутствия альтернативы.

Распределение происходит по бальной системе. При оценке учитывают социальные условия, состав и уровень потребности. Первоочередно расселяют многодетные семьи, семьи с детьми, беременных женщин, людей с инвалидностью и пожилых граждан, чьи дома были повреждены или разрушены. Минимальная норма площади составляет шесть квадратных метров на каждого жителя.

Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, необходимо стать на учет в ЦНАПе, исполнительных органах общины или районной администрации. Заявителю присваивается уникальный номер для дальнейшего рассмотрения. Требуемые документы включают паспорта, справку переселенца, идентификационный код, подтверждение родственных связей и документы по льготному статусу. Факт утраты жилья подтверждается заявлением членов домохозяйства.

Отказ может быть предоставлен только в случае неполного пакета документов или предоставления недостоверных сведений. Такое решение разрешается обжаловать в судебном порядке. Переселенцам без приоритетного статуса советуют пользоваться государственным сервисом «Прихисток», контакт-центрами общин или проверенными волонтерскими платформами. Там предложения жилья проходят дополнительную проверку и обновляются в реальном времени.

