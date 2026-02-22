Именно по этому подходу реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых благотворительных программ для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава" в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В обществе открыли социально-реабилитационное пространство для лиц от 60 лет, в том числе переселенцев.

Услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярной поддержке. В локации проводят базовые медицинские осмотры и социальное сопровождение. Специалисты измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют ЭКГ. Также доступны физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, сеансы в соляной комнате.

Отдельное направление предполагает лечебную гимнастику для сохранения подвижности. Психолог консультирует индивидуально и в группах, помогая снизить эмоциональное напряжение.

Для активного досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, творческие мастер-классы. Такой формат способствует общению и социализации.

Каждый день посетителям предлагают горячие обеды. Именно по этому подходу реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с комплексной поддержкой.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Жителям рекомендуют следить за объявлениями и приходить раньше времени, чтобы воспользоваться всеми доступными возможностями без ожидания.

Организаторы отмечают, что инициатива направлена ​​на создание стабильной поддержки старшего поколения в условиях военного времени.

