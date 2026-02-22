Саме через цей підхід реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску нових благодійних програм для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Проєкт реалізує фонд «Карітас Полтава» у партнерстві з Caritas Luxembourg та Caritas Austria. У громаді відкрили соціально-реабілітаційний простір для осіб від 60 років, зокрема переселенців.

Послуги надають безоплатно тим, хто потребує регулярної підтримки. У локації проводять базові медичні огляди та соціальний супровід. Фахівці вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують ЕКГ. Також доступні фізіотерапевтичні процедури: магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, сеанси у соляній кімнаті.

Окремий напрям передбачає лікувальну гімнастику для збереження рухливості. Психолог консультує індивідуально та в групах, допомагаючи зменшити емоційне напруження.

Для активного дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні події, творчі майстер-класи. Такий формат сприяє спілкуванню та соціалізації.

Щодня відвідувачам пропонують гарячі обіди. Саме через цей підхід реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з комплексною підтримкою.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Мешканцям рекомендують стежити за оголошеннями та приходити завчасно, щоб скористатися всіма доступними можливостями без очікування.

Організатори зазначають, що ініціатива спрямована на створення стабільної підтримки для старшого покоління в умовах воєнного часу.

