Подорожание проезда в Винницкой области касается маршрута «Винница – Казатин» и вступило в силу, сообщает Politeka.

В сети появилось официальное объявление: плата за поездку выросла до 120 гривен. Причиной повышения называют удорожание составляющих тарифа, включая горючее, обслуживание транспорта и другие расходы.

Журналисты обратились к Вячеславу Дарморосу, представителю ассоциации перевозчиков. Он подтвердил, что стоимость билета на этом направлении давно не пересматривалась, поэтому изменение цены было невозможно откладывать.

По его словам, средний тариф по региону составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Маршрут из Винницы в Казатин имеет протяженность 85 километров. До этого времени билет на него стоил меньше, чем на большинство других направлений, что делало его одним из самых доступных.

Для сравнения: поездка из Винницы в Хмельник, 63 километра, обходится в 161 гривну. Перевозчики отмечают, что к маршруту Винница-Казатин относятся лояльно и повышают тариф постепенно, чтобы пассажиры не ощутили резкой финансовой нагрузки.

Подорожание проезда в Винницкой области уже действует, поэтому местным жителям следует учитывать новые цены при планировании поездок.

Руководство перевозчиков объясняет, что изменения происходят не для получения дополнительной прибыли, а из-за экономической необходимости поддерживать маршруты в надлежащем состоянии и обеспечивать регулярные перевозки.

Эксперты советуют пассажирам проверять актуальные расценки заранее, особенно на популярных направлениях во избежание недоразумений и не задерживать поездки.

Так что жителям, которые часто пользуются маршрутом между Винницей и Казатином, пришлось привыкать к новым расценкам и большим расходам во время регулярных поездок.

