Дефіцит продуктів в Черкаській області наразі не прогнозується, попри пошкодження підприємств із переробки олійних культур, повідомляє Politeka.
У торговельних закладах регіону нестачі товарів не зафіксовано. Поставки здійснюються у звичному режимі, а запаси дозволяють покривати потреби населення.
За даними профільних структур, внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить 5,6–8% від загального виробництва. Такий показник забезпечує достатній ресурс для внутрішнього ринку навіть за умов часткових втрат потужностей.
У Міністерстві економіки заявляють, що ситуація контрольована. Цінова динаміка на основні позиції залишається стабільною.
Аналітики «АПК-Інформ» водночас звертають увагу на ризики, здатні вплинути на вартість олії. Експертка Світлана Киричок серед чинників називає активний експорт, обмежені продажі сировини агровиробниками та виробничі труднощі. Додатковий вплив мають перебої з електропостачанням, використання генераторів, логістичні витрати й страхування.
Попри це, різкого подорожчання соціально важливих позицій не очікують. Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року та передбачає обмеження торговельної надбавки на рівні 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.
У разі зростання роздрібної вартості понад 15% продавці зобов’язані попередити споживачів за місяць, при підвищенні 10–15% — за два тижні, у межах 5–10% — за три дні. Такий механізм дозволяє уникати раптових змін.
Таким чином, дефіцит продуктів в Черкаській області оцінюють як мінімальний ризик. Мешканцям радять планувати покупки без ажіотажу, стежити за офіційною інформацією та зберігати спокій. Помірне формування запасів допоможе підтримати стабільність у повсякденному житті.
