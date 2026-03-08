Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Киеве показывает, что этот период пройдет с минимальной вероятностью осадков, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 9 по 15 марта в Киеве предоставили на платформе sinoptik.ua.
9 марта ночная температура будет около +1°, а днем столбик термометра поднимется до +11°.
В первой половине дня небо будет пасмурным, но ближе к обеду облака рассеются, и к вечеру на столичном небе не останется ни одной тени облака.
10 марта в городе синоптики прогнозируют стабильную ясную атмосферу с ночной температурой +4° и максимальной днем +14°. Давление будет оставаться стабильным, а ветер – умеренным, что создаст комфортные условия для пребывания на открытом воздухе.
11 марта утреннее небо в столице будет ясным, и дневная температура будет колебаться около +14°. Влажность воздуха снизится до комфортного уровня, а ветер будет умеренным.
Прогноз погоды с 9 по 15 марта в Киеве обещает, что большинство дней недели будет оставаться сухим и солнечным, без неожиданных осадков или внезапных изменений.
12 марта город ждет еще один ясный день с ночной температурой +3° и днем до +14°. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков останется минимальной.
13 марта температура ночью опустится до +4°, а днем до +14° и киевляне смогут наслаждаться полностью ясным небом без облаков.
14 марта также ожидается стабильная ясная атмосфера на улице с незначительным колебанием температуры. 15 марта весь день будет солнечным, небо будет облачным, а температура днем поднимется до +15°. Ветер будет слабым, а вероятность осадков практически отсутствует.
