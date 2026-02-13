Ограничения движения транспорта в Киеве коснутся водителей и пассажиров из-за ремонтных работ на одном из важных участков дорог.

Ограничения движения транспорта в Киеве начали действовать с 31 января в связи с проведением гарантийного ремонта деформационных швов на Южном мосту, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта проинформировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Работы выполняют на участке моста и правобережной эстакаде со стороны Корчеватого в направлении с правого на левый берег. Водители и пассажиры должны учитывать, что работы продолжаются ежедневно с 8:00 до 16:00.

Это происходит с поочередным частичным ограничением движения транспорта в Киеве на каждой полосе и участке.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что местным жителям и гостям столицы придется испытывать неудобства еще долго.

Перекрытие и усложнение проезда на указанном участке будут действовать до 28 февраля 2026 года. Водителям советуют учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, что недавно в столице проходил ремонт на ул. Владимирской. С 28 января по 6 февраля на этом участке частично перекрывали курсирование автомобилей.

Дорожники ШЭУ ликвидировали просадку покрытия по проезжей части дороги по адресу ул. Владимирская, 43-45, по направлению к ул. Прорезной.

По словам УК "Киевавтодор", ремонтные работы позволили восстановить состояние проезжей части и эстакады, повысить безопасность для участников дорожного движения и снизить вероятность аварийных ситуаций.

Специалисты подчеркивают, что ремонтные работы производятся в рамках гарантийных обязательств и направлены на долгосрочное содержание моста и дорог в надлежащем состоянии.

