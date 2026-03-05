Прогноз погоды с 6 по 15 марта в Запорожье свидетельствует об чередовании пасмурных и солнечных дней, однако значительных осадков не ожидается.

Прогноз погоды с 6 по 15 марта в Запорожье начнется с пасмурных дней, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 6 по 15 марта в Запорожье предоставили синоптики на сайте sinoptik.ua.

6 марта город окажется под пасмурным небом. На протяжении всего дня облака не будут рассеиваться, утром возможен мелкий дождь со снегом, а во второй половине дня осадки не ожидаются.

Ночью температура удержится на уровне +3°, будет ощущаться как 0°, днем ​​столбики термометра поднимутся до +4°, а ветер будет достигать 4,8 м/с.

7 марта облака будут оставаться на небе, температура будет колебаться от -2° ночью до +3° днем, а осадков ожидать не стоит.

Уже 8 марта в городе небо будет ясным весь день, температура поднимется до 6° днем, а ветры будут оставаться слабыми, до 2,2 м/с.

Следующие дни принесут больше стабильности и тепла. 9 марта синоптики предполагают ясное небо, без осадков, температура будет колебаться от -1° ночью до +10° днем, ветер будет усиливаться до 3,9 м/с.

10 марта город снова встретит ясным утром, температура днем ​​достигнет +13°, а к вечеру воздух охладится до +5°, осадки отсутствуют.

11 марта будет подобная ситуация: ясное небо будет держаться до вечера, температура будет днем ​​+13°, а ветер не будет превышать 3,1 м/с.

12 марта ожидается дальнейшее потепление, температура будет достигать +14° днем, а ночью будет держаться на уровне +1°, небо будет ясным без осадков.

13 марта прогноз погоды с 6 по 15 марта в Запорожье ожидается ясный день с температурой днем ​​до +13°, ночью +2°, ветер не будет превышать 3,7 м/с.

14 и 15 марта город снова будет ясное небо с кратковременным затягиванием облаков после полудня, но вечером небо снова очистится.

Дневная температура 14 и 15 марта будет колебаться от +11° до +6°, ночная от +2° до +3°, ветер будет оставаться на уровне 3,1–4,2 м/с, осадков не ожидается.

