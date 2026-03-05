Подорожание продуктов в Одессе фиксируется по результатам обновленного мониторинга цен на популярные товары в крупных торговых сетях города.

Подорожание продуктов в Одессе подтверждают данные с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Как свидетельствует статистика, в данный момент средние цены на отдельные позиции продолжили расти по сравнению с прошлым месяцем, поэтому покупатели уже ощутили подорожание продуктов в Одессе во время ежедневных закупок.

Наиболее заметные изменения произошли в категории овощей. Перец болгарский желтый имеет среднюю стоимость 308,67 грн за килограмм. Для сравнения, в январе 2026 средняя цена составила 279,96 грн.

В разных сетях показатели разнятся. У Auchan по состоянию на 7.02.2026 килограмм стоит 279,90 грн, у Novus по состоянию на 9.02.2026 цена составляет 299,00 грн, а в Megamarket она достигает 347,10 грн.

Выросли и ценники на фрукты. Мандарины имеют среднюю стоимость 84,40 грн за килограмм, в то время как месяц назад этот показатель составил 70,83 грн.

У Auchan по состоянию на 22.02.2026 мандарины стоят 69,90 грн, у Metro также 69,90 грн, а в Megamarket цена составляет 113,40 грн.

В феврале у Novus мандарины продавали по 60,36 грн, у Metro по 67,33 грн, в Megamarket по 84,79 грн. Такая динамика свидетельствует, что даже сезонные фрукты не ушли от общей тенденции.

Бакалейная группа также продемонстрировала изменения. Гречка имеет среднюю цену 50,82 грн за килограмм, в то время как ранее средний показатель составил 47,48 грн. У Auchan крупа стоит 42,90 грн, у Metro 47,90 грн, у Novus 47,89 грн, у Megamarket 64,60 грн.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Одессе имеет несколько причин. Боевые действия сокращают объемы производства, растет стоимость транспортировки, а перебои с электроснабжением заставляют предприятия использовать генераторы.

Последние новости Украины: