Графики отключения света в Сумской области связаны с техническим обслуживанием оборудования.

В Сумской области на 6 марта вводятся дополнительные графики отключения света в связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях, пишет Politeka.net.

О запланированных мероприятиях рассказали в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумской области на 6 марта связаны с техническим обслуживанием оборудования и выполнением необходимых работ по поддержанию стабильной работы системы. Отключения будут производиться в определенные часы согласно обнародованному графику.

С 8:30 до 14:30 будут продолжаться отключения в городе Конотоп. Свет исчезнет в домах, расположенных по следующим адресам:

Олега Куцына — № 13, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

1-й Перемогы — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14

2-й Зализнычнои — № 8А

3-й Зализнычнои — № 3А

С 9 до 15 часов будет выключено электричество в населенном пункте Краснопилля. В это время будут обесточены следующие улицы:

Перемогы — 55

Грабовського — 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 6В, 7, 11, 11А, 13, 15, 17

Спортывна — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29

Спортывный — 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Паркова — 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23

В городе Лебедын с 9 до 16 часов электричество исчезнет в домах по следующим адресам:

Олексия Красовського — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22

Героив Чорнобыля — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 43/2, 43А/1, 43З, 43І

Украинська — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Холодноярська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

В городе Ромны также вводятся дополнительные графики отключения. Они продлятся с 9 до 15 часов и охватят следующие улицы города:

1-й Вашкевыча — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

2-й Вашкевыча — № 1, 3, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 17

3-й Вашкевыча — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10

Вашкевыча — № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

1-й Братив Потебни — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 11, 11А, 12, 12А

Братив Потебни — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37

Борысяка — № 11А, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 85, 91

2-й Борысяка — № 1, 2, 3, 4

1-й Карасыка — № 6А, 8, 12, 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31А, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 48

Дружбы — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

1-й Червонои — № 5, 7, 8, 9

2-й Червонои — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8

3-й Червонои — № 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16М, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 47, 48, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 57Д, 58, 60, 61Б, 61В, 61Д, 62, 63, 64, 65, 67, 69

4-й Полтавськои — № 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 11А, 13

Полтавська — № 136А, 172, 174, 176, 178, 182, 182А, 184, 184А, 186, 188, 188А, 190В, 190Г, 198, 198А

Просвиты — № 17, 54А, 59А, 61, 72, 72А

Червона — № 25

