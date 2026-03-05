С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, сообщает Politeka.

Жители общин, обслуживаемых КП «Облводоканал», получили платежки с новыми расценками. Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода и введены в соответствии с распоряжением областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306.

Для бытовых домохозяйств кубометр воды теперь стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Водоотвод обойдется в 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие потребители будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с налогом.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому повышение его жителей не распространяется. Для остальных общин новые тарифы направлены на стабильную работу сетей, своевременное обслуживание оборудования и модернизацию систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт и техническое обслуживание, а также закупкой необходимых материалов. Это обеспечивает поддержку давления в трубах, минимизирует аварии и обеспечивает качество питьевой воды.

Специалисты советуют контролировать начисления, проверять показатели счетчиков, планировать бюджет и своевременно оплачивать счета. Такие шаги помогают избежать долгов и штрафов и поддерживают бесперебойную работу водоснабжения и канализации.

Жителям рекомендуют внимательно следить за сообщениями и новыми расценками, чтобы планировать семейные расходы и избежать непредвиденных проблем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.