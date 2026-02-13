Обмеження руху транспорту в Києві торкнуться водіїв та пасажирів через ремонтні роботи на одній з важливих ділянок доріг.

Обмеження руху транспорту в Києві почали діяти з 31 січня у зв’язку з проведенням гарантійного ремонту деформаційних швів на Південному мосту, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту проінформувала пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Роботи виконують на ділянці мосту та правобережній естакаді з боку Корчуватого у напрямку з правого на лівий берег. Водії та пасажири повинні враховувати, що роботи тривають щоденно з 8:00 до 16:00.

Це відбувається із почерговим частковим обмеженням руху транспорту в Києві на кожній смузі та ділянці.

У Київській міській державній адміністації зазначили, що місцевим мешканцям та гостям столиці доведеться терпіти незручності ще тривалий час.

Перекриття та ускладнення проїзду на вказаній ділянці будуть діяти до 28 лютого 2026 року. Тож водіям радять враховувати дану інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці також проходив ремонт на вул. Володимирській. З 28 січня до 6 лютого на цій ділянці частково перекривали курсування автівок.

Дорожники ШЕУ ліквідовували просадку покриття на проїжджій частині дороги за адресою вул. Володимирська, 43-45, у напрямку до вул. Прорізної.

За словами КК "Київавтодор", ремонтні роботи дозволили відновити стан проїжджої частини та естакади, підвищити безпеку для учасників дорожнього руху та зменшити ймовірність аварійних ситуацій.

Фахівці підкреслюють, що ремонтні роботи проводяться у межах гарантійних зобов’язань та спрямовані на довгострокове утримання мосту та доріг у належному стані.

