Графики отключения света в Чернигове на 6 марта коснутся только отдельных улиц города.

В Чернигове на 6 марта вводятся дополнительные графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ на сетях, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали в «Черниговоблэнерго».

Отметим, что графики отключения света в Чернигове на 6 марта затронут только отдельные улицы города. Рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем адресов и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении, чтобы снизить бытовые неудобства.

С 9 до 17 часов дополнительно будут выключать свет только в некоторых домах. Это касается следующих адресов города:

Вышнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

Гарамив — 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25

Дачне товарыство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дмытра Бортнянського — 6, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30

Земська — 77а, 79а, 81, 83, 85

Кыбальчича — 2, 4, 5А, 6, 6а, 6б

Кырыла Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39а, 39Б, 41, 41а, 41Б, 41В, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59А, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 65, 65а, 65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77б, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 89А

Кочергы — 1–21, 23, 4А

Лисова — 14б, 16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Мыру — 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Национальнои Гвардии — 23, 25, 27, 29, 31, 33а, 46, 47, 48, 49, 51

Олексия Сенюка — 34, 36, 36а, 38, 40

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Пивнична — 34а, 34б, 34в, 36, 36а, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45В, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 57, 59

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в

Сосныцька — 41, 43, 45, 46–64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосныцькый — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19

Тролейбусна — 21

Тролейбусный — 2, 2а, 4, 6, 8

Швейцаривка — 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 17, 17а

Шевченка — 93а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151В, 153, 155

Шевчука — 4

Яблунева — 1, 1А, 2, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8а

