Украинцам рассказали о дополнительных графиках отключения света в Кировоградской области, которые будут действовать 6 марта, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Рекомендуем заранее ознакомиться с перечнем населенных пунктов, где 6 марта будут действовать графики отключения света в Кировоградской области и учесть возможные ограничения при планировании ежедневных дел, чтобы избежать неудобств.

В период с 9:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на электросетях временные отключения электроэнергии состоятся в насленном пункте Веселивка — электроснабжение будет отсутствовать по указанным адресам:

1-го Травня — № 1, 10-12

Кропывныцького — № 7, 9, 11А, 22

Степова — № 2-3, 5-9, 11, 11а, 12, 15, 16а, 19

Черняхивська — № 6, 11, 13-14, 16-20, 22-24, 26, 28, 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60-62, 64, 66-68, 70, 85, 35

Также с 9 до 17 часов свет будут временно выключать на отдельных улицах населенного пункта Краснопилка. Ограничения охватят следующие улицы:

ул. Петра Бойко - № 1, 3, 5-13, 15-16, 18, 20-21, 23, 26-28, 34, 36, 39, 43, 46-47, 49-54, 58-59, 63, 65; ул. Солнечный пер. - № 1-6, 9-12; ул. Счастливая - № 1, 4-6, 8-9, 11, 13-15, 17-25, 27-28, 30, 36-39, 41-43, 46, 48, 52, 54

ул. Лисова - № 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72

Кроме этого, с 9 до 17 часов исчезнет электричество у Биркы — плановые обесточения охватят конкретные дома:

ул. Сергия Горбатенко - № 3, 6-10, 13, 15, 18

С 9 до 13 часов электроэнергия будет временно отключена в населенном пункте Хайнивка на ряде улиц:

Вышневый пер. - № 2;

ул. Лисова - № 1, 21, 25;

ул. Садова - № 10.

