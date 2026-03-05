Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году предусматривает выдачу продуктовых наборов переселенцам, сообщает Politeka.net.

Инициатива охватывает граждан, проживающих во временных центрах, шелтерах или покинувших дома из-за боевых действий.

Организацию процесса обеспечивает департамент социальной политики городского совета. Поддержку могут получить люди преклонных лет, лица с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие, недавно оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения, имеют право на одноразовый продуктовый пакет независимо от категории.

Обязательным условием является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В состав набора входят товары длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности при наличии.

В профильном подразделении уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Перечни получателей формируют заранее, после чего информируют о дате и времени выдачи и объясняют порядок получения.

Жителям рекомендуют готовить бумаги заранее и проверять актуальные объявления во избежание очередей. В горсовете отмечают, что объем ресурсов и механизм распределения могут корректироваться в зависимости от финансирования и количества обращений.

Дополнительно планируется запустить горячую линию и онлайн-консультации, чтобы переселенцы могли оперативно получать информацию о наличии продуктовых комплектов и изменениях в процедуре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.