Вступило в силу подорожание проезда в Винницкой области в направлении «Винница – Казатин», сообщает Politeka.

Стоимость билета выросла до 120 гривен.

Соответствующее объявление появилось в сети в начале года. Перевозчики объяснили корректировку увеличением расходов, формирующих тариф.

Журналисты обратились к представителю ассоциации перевозчиков Вячеславу Дарморосу. Он подтвердил, что цена на этом маршруте долго не пересматривалась, поэтому решение стало вынужденным.

По его словам, средний показатель в регионе составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Длина пути между городами – 85 километров, при этом расценка оставалась ниже, чем на других сообщениях.

Для сравнения: поездка в Хмельник протяженностью 63 километра стоит 161 гривну. В компаниях отмечают, что в направлении Казатина повышение происходит постепенно, чтобы не создавать резкой финансовой нагрузки.

Таким образом, подорожание проезда в Винницкой области уже действует и пассажирам советуют учитывать обновленную сумму во время планирования путешествий.

Представители отрасли отмечают, что изменения связаны не с желанием получить дополнительную прибыль, а с необходимостью обеспечить стабильную работу транспорта.

Специалисты рекомендуют заранее уточнять актуальные тарифы на популярных направлениях во избежание недоразумений при посадке.

Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями перевозчиков, чтобы своевременно узнавать возможные изменения стоимости билетов.

В случае дальнейших экономических изменений перевозчики не исключают корректировку тарифов и в других междугородных направлениях.

