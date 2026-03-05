Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 6 марта.

В Полтавской области на 6 марта запланировано отключение света из-за проведения плановых работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Украинцам следует обратить внимание на дополнительные графики отключения света в Полтавской области на 6 марта. С 8 до 17 часов света не будет из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Ограничения вводятся в следующих населённых пунктах:

с.Мала Перещепына улицы:

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежности (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Пристанцийне:

вул.Прывокзальна (б. 26а)

С 8 до 16 часов электричество будет выключаться из-за выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения. Обесточение касается села Стари Санжары. Свет будут выключаться на следующих улицах:

Андрия Геращенка (б. 8, 10, 12),

пров.Вузькый (б. 1, 2, 3, 4, 5),

Катерыны Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Мыколы Середы (б. 1, 15),

пров.Решетныка (б. 1),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109),

Феофила Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21)

Из-за выполнения работ по капитальному ремонту электричество выключат с 8 до 17 часов в селе Супротывна Балка по адресам:

Степова (б. 22, 24, 26, 28, 34),

Яблунева (б. 16, 31, 32, 35, 38, 49)

