Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году началась в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает Харьков и Изюм.

Приоритет предоставляют домохозяйствам, которые пострадали из-за обстрелов или долгое время жили в условиях, не обеспечивающих безопасность и комфорт. Основная цель – восстановление жилья и базового быта.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает установку дверей и окон, ремонт кровли, восстановление стен или потолка. Перечень работ формируют после технического осмотра каждого дома.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие матери и родители, беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если отсутствуют некоторые документы.

Для участия необходимы удостоверения личности, документы на право собственности и сведения о доходах. Консультанты помогают оформить бумаги и сопровождают заявителей на всех этапах.

Отдельное направление программы предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых граждан и людей с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется совместно с международными партнерами и направлена ​​на улучшение условий проживания.

Жителям советуют отслеживать официальные объявления и обращаться на горячую линию для уточнения сроков подачи документов. Регулярная поддержка помогает стабилизировать быт и снизить нагрузку на семейный бюджет в сложный период.

