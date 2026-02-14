Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочалася в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює Харків та Ізюм.

Пріоритет надають домогосподарствам, які постраждали через обстріли або тривалий час жили в умовах, що не забезпечували безпеку та комфорт. Основна мета — відновлення житла та базового побуту.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає встановлення дверей і вікон, ремонт покрівлі, відновлення стін або стелі. Перелік робіт формують після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні матері та батьки, вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо відсутні деякі документи.

Для участі необхідні посвідчення особи, документи на право власності та відомості про доходи. Консультанти допомагають оформити папери та супроводжують заявників на всіх етапах.

Окремий напрямок програми передбачає домашній супровід самотніх літніх громадян та людей із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку та контролюють щоденні потреби.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення умов проживання.

Мешканцям радять відстежувати офіційні оголошення та звертатися на гарячу лінію для уточнення строків подання документів. Регулярна підтримка допомагає стабілізувати побут і зменшити навантаження на сімейний бюджет у складний період.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс