В Полтаве, Гниване и Ровно обнародовали график отключения газа на неделю с 16 по 22 февраля , предусматривающий временные ограничения в поставках для отдельных адресов из-за плановых работ и реконструкции сетей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют Полтавскому и Гниванскому городским советам, а также Ровенскому участку.

В Полтаве временно приостановят газораспределение по адресу улица Ивана Нечуя-Левицкого, 5 . Работы начнутся 16 февраля 2026 года. Владельцы, балансодержатели и арендаторы должны обеспечить доступ к помещениям, где расположены газовые сети и приборы, а возобновление снабжения будет осуществляться оператором в течение двух рабочих дней после письменного обращения. Дополнительную информацию можно получить в службе эксплуатации внутридомовых газовых сетей по адресу ул. Олеся Гончара, 2 или по телефону 50-14-07.

В Гнивани (Винницкая область) 18 февраля временно прекратят газоснабжение на улице Богдана Хмельницкого, дом №3 , касающийся квартир №1, 5, 9 и 17. Подачу приостановят с 09:00 до 13:00 после завершения реконструкции системы. Жителей просят перекрыть краны и обеспечить доступ работникам газовой службы.

В Ровно ремонтные работы запланированы на 17 февраля 2026 с 09:00. Временно останутся без газа дом по адресу ул. Назара Небожинского, 16А , а также 17 квартир бытовых потребителей. Возобновление подачи состоится сразу после завершения работ специалистами Ровенского филиала «Газсети».

Городские службы подчеркивают, что возобновление поставок будет проводиться только при присутствии жильцов в квартирах. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и планировать использование газовых приборов с учетом графика.

Таким образом, график отключения газа в неделю с 16 по 22 февраля позволяет безопасно провести ремонтные работы и модернизацию сетей в населенных пунктах и ​​обеспечить стабильные поставки в будущем.

