Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с начала 2026 года и касается водоснабжения, водоотвода и содержания инженерной инфраструктуры в общинах, сообщает Politeka.

Новые ставки влияют на ежемесячные платежи всех жильцов, вне зависимости от типа жилья. Кубометр воды теперь стоит 38,14 грн., водоотвод — 42,10 грн. с НДС. Расчеты учитывают обслуживание сетей, зарплаты и резервные ресурсы для бесперебойной работы систем.

В коммунальном предприятии «Костопольводоканал» объясняют, что повышение тарифов связано с удорожанием электроэнергии, горючего и материалов. Дополнительно учтена необходимость резервных установок, чтобы обеспечить работу при авариях или плановых ремонтах.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области также связано с дополнительной нагрузкой на систему. Рост потребления, незаконное подключение и отсутствие индивидуальных счетчиков в некоторых домах увеличивают расходы на поддержку сетей. Новые цены согласованы с государственными нормами и соответствуют показателям соседних общин.

Жителям советуют планировать ежемесячный бюджет, передавать показатели счетчиков и следить за официальными сообщениями. Своевременная оплата помогает избежать задолженности и гарантирует стабильное водоснабжение и нормальную работу канализационных систем.

Дополнительно эксперты советуют экономить ресурсы, устанавливать современные счетчики и контролировать потребление. Это уменьшает платежи, повышает эффективность сети и поддерживает финансовую стабильность домохозяйств.

