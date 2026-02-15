Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 лютого дозволяє безпечно провести ремонтні роботи.

У Полтаві, Гнівані та Рівному оприлюднили графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 лютого, який передбачає тимчасові обмеження у постачанні для окремих адрес через планові роботи та реконструкцію мереж, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають Полтавській та Гніванської міських рад, а також Рівненської дільниці.

У Полтаві тимчасово призупинять газорозподіл за адресою вулиця Івана Нечуя-Левицького, 5. Роботи розпочнуться 16 лютого 2026 року. Власники, балансоутримувачі та орендарі повинні забезпечити доступ до приміщень, де розташовані газові мережі та прилади, а відновлення постачання здійснюватиметься оператором протягом двох робочих днів після письмового звернення. Додаткову інформацію можна отримати у службі експлуатації внутрішньобудинкових газових мереж за адресою вул. Олеся Гончара, 2 або за телефоном 50-14-07.

У Гнівані (Вінницька область) 18 лютого тимчасово припинять газоподачу на вулиці Богдана Хмельницького, будинок №3, що стосується квартир №1, 5, 9 та 17. Подачу призупинять з 09:00 до приблизно 13:00 після завершення реконструкції системи. Мешканців просять перекрити крани та забезпечити доступ працівникам газової служби.

У Рівному ремонтні роботи заплановані на 17 лютого 2026 року з 09:00. Тимчасово залишаться без газу будинок за адресою вул. Назара Небожинського, 16А, а також 17 квартир побутових споживачів. Відновлення подачі відбудеться одразу після завершення робіт фахівцями Рівненської філії «Газмережі».

Міські служби наголошують, що відновлення постачання проводитиметься лише за присутності мешканців у помешканнях. Жителів просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та планувати користування газовими приладами з урахуванням графіка.

Таким чином, графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 лютого дозволяє безпечно провести ремонтні роботи та модернізацію мереж у населених пунктах і забезпечити стабільне постачання у майбутньому.

