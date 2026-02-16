17 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова состоятся плановые отключения электроэнергии.

Украинцам обнародовали подробные графики отключения света в Чернигове, которые будут действовать 17 февраля из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Черниговоблэнерго».

17 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова состоятся плановые отключения электроэнергии. Ограничения связаны с проведением технических работ по обслуживанию и обновлению городских электросетей.

Украинцев призывают заранее ознакомиться с графиками, учесть возможные временные перебои с электроснабжением и, соответственно, спланировать свои дела.

С 08:00 до 17:00 будут продолжаться ограничения в Чернигове. Обесточение будут действовать в домах по адресам:

Анатолия Погрібного — № 1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 26Б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1А, 2А, 3А, 3Б, 11А;

Гарамив — № 20, 22, 22А;

Ивана Выговського — № 1–12, 14, 1А, 2А, 11А, 12А;

Кырыла Розумовського — № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62В, 62Г, 64, 66, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 99, 99А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157;

Лугова — № 58;

Пивци — № 1, 1А, 1В, 3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5А;

Чернигивська — № 1–25, 1Б, 5А, 11А, 13А, 23А, 24А;

Чернигивськый — № 16;

Ящука — № 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

С 09:00 до 17:00 17.02.2026 будут выключать электричество в домах, расположенных по адресам:

1-й Глухивськый — № 1, 1А, 3, 3А, 4, 6, 6А, 7, 9;

2-й Глухивськый — № 1, 4–6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Алексеева — № 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66А, 68, 70, 70А, 72, 72А, 74, 74А, 76, 76А, 78, 80, 82, 84;

Васыля Будника — № 3–39, 4А, 27А, 27Б;

Гетьмана Полуботка — № 128, 130; вул. Глухівська — № 1–10, 2А, 2Б, 3А;

Городнянська — № 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8А, 8Б, 10А;

Дмытра Самоквасова — № 1–6;

Добровольцив — № 5–31, 5А;

Елецька — № 3–6, 8, 10, 12, 12А, 14Б, 16, 16А, 18–20, 20А, 20Б, 22, 24;

Земська — № 65;

Кастуся Калыновського — № 1, 2;

Ковпака — № 1;

Корюкивська — № 1;

Кукушанка — № 1;

Леонида Каденюка — № 1–23, 6А, 15А, 17А, 23А;

Лытовська — № 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15А, 15Б, 15Г, 15Д, 17, 17А, 17Б, 19Б, 21, 21А, 23, 23А;

Льотна — № 3А;

Мыру — № 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 216–270;

Мыхалевыча — № 15;

Молчанова — № 1–9, 11, 13, 15, 17, 2А, 5А, 8А;

Олександра Довженка — № 1–6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 15;

Олександра Тыщынського — № 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46Б, 48, 49, 4А, 19А, 20А;

Пласту — № 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32;

Полуботка — № 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84А, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122А, 124, 124А, 126А, 126Б, 128, 128А, 128Б, 130, 130А;

Прывитна — № 2–21, 23, 25, 27, 20А, 27А;

Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1А, 6А, 8А, 10А, 13Б, 14А, 15А, 24А;

Сагайдак 1-й — № 12, 17;

Садова — № 11А;

Седнивськый — № 1, 1А, 3, 3А, 4, 7–11, 7А, 8А, 9А, 11А, 13А, 14–16, 14А, 15А, 17Б, 18;

Сичовых стрильцив — № 1–31, 33, 35, 37, 2А, 2Б, 5А, 26А, 28А;

Сонячна-Подусивка — № 2А, 2Б, 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 6А, 8А, 14А;

Спортывна — № 6, 32–69, 71, 73, 75, 77, 77А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 36А, 48/1, 59А, 62А, 64А;

Старострыженська — № 3–23, 6А, 14А, 18А, 23А;

Стрилецька — № 28;

Теробороны — № 52А, 52Б, 54–81, 83, 85, 87, 89, 91–93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137–139, 138А, 141, 141А, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159;

Тиха — № 3;

Федора Уманця — № 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23–25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45, 47, 2/61, 2/170;

Ягидна — № 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18А, 19А, 20А

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость теперь актуальна.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость объявлена.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Чернигове: где можно зарабатывать 27 тысяч гривен.