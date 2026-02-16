Новый график движения поездов в Закарпатской области затронул электричку №6579, соединяющую Берегово и Батево, которая с 16 февраля отправляется на 25 минут позже, сообщает Politeka.
О новом графике движения поездов в Закарпатской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци."
Изменения в расписании предполагают, что электропоезд трогается со станции Берегово в 08:35 вместо 08:10. Далее пригородный экспресс прибывает на станцию Большая Бойгань в 08:48, далее - в Косино в 09:01, в Батрадь - в 09:10 и на конечную станцию Батьово - в 09:20.
Пассажирам рекомендуют учитывать новое время отправления и прибытия, чтобы сократить время ожидания на железнодорожном вокзале.
Пассажиры, ежедневно пользующиеся пригородным маршрутом, смогут оценить удобство нового графика поездов в Закарпатской области.
Ранее также сообщалось, что в регионе планируют запустить новый брендированный пассажирский состав Sakura train, который будет курсировать с сообщением Ужгород – Киев в период цветения сакур.
Этот проект предусматривает тематическое оформление вагонов с изображением сакуры, специальный дизайн маршрутных табло и информационные материалы об украинско-японском партнерстве.
В условиях растущего туристического потока, особенно во время цветения сакур в городах региона эти изменения должны стать важным шагом в улучшении комфорта для путешественников.
Так что местным жителям и туристам следует следить за обновлениями на официальных сайтах или страницах в соцсетях АО "Укрзализныця". Это поможет вовремя узнать об изменениях в расписании пассажирских составов и нововведениях.
