Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми старшего возраста и внутри перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Ячейка обеспечивает посетителей продуктовыми пакетами, средствами гигиены и вещами первой потребности. Поддержку получают как местные обитатели, так и переселенцы.

Волонтеры проводят личные консультации, разъясняют условия социальных программ, помогают сориентироваться в доступных форматах поддержки. Пространство действует в пределах Александровской общины и стало важным пунктом помощи для уязвимых категорий населения.

Отдельное внимание уделяется Покровскому направлению, где количество обращений остается значительным. Помощь направляется одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Прием посетителей проходит в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают заявки, дают объяснения и сопровождают при подготовке необходимых справок.

По информации организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за сообщениями и обращаться заранее, чтобы получить поддержку без задержек.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.