Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляют различные гуманитарные организации и штабы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье время от времени выдают через гуманитарные штабы и благотворительные организации, работающие в разных районах города, сообщает Politeka.

В Запорожье работает сеть штабов, где помощь могут получить разные категории населения при наличии документов. В частности, речь идет и о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров.

Обратиться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60 в рН. Александровский, а также пункт на ул. Рыночная, дом. 2 в рН. Заводской.

Помощь также оказывают в рН. Вознесеновский по адресу ул. Независимой Украины, дом. 55, в рН. Днепровский в БК «Энергетиков» по ​​бул. Винтера, дом. 16.

В рН. Хортицкий на ул. Запорожского казачества, д.17а, в рн. Коммунарский в Коммунарском районном центре молодежи на ул. Сытова, д.17а.

Кроме государственных пунктов, помощь оказывает благотворительный фонд «Каритас», который поддерживает людей, пострадавших от войны, одиноких пожилых и тяжелобольных граждан.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье также периодически распределяют другие гуманитарные инициативы, которые работают с разными социальными категориями населения.

Дополнительную поддержку оказывает Help ЗП ЮА, занимающийся гуманитарной помощью для жителей города. Продовольственную поддержку оказывают в разное время в зависимости от ресурсов и гуманитарных программ.

Поэтому жителям советуют регулярно проверять официальные страницы организаций в соцсетях и сайтах, чтобы не пропустить актуальные объявления.

