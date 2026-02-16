Учитывая важные ремонты и профилактические работы, на 17 февраля утверждены графики плановых отключений в Винницкой области.

В Винницкой области на 17 февраля запланированы графики отключения света в связи с проведением плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

Как отмечают энергетики, специалисты будут выполнять техническое обслуживание и ремонт электросетей. В период проведения работ в некоторых населённых пунктах возможны временные перебои со светом. В связи с этим на 17 февраля утверждены графики плановых отключений.

С 10 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Ланы. Обесточат дома по адресам:

Дружбы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57А, 58, 59, 72А, 82;

Подильська: 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 9А, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 39Б, 40, 40В.

С 10 до 17 часов электричество будут выключать в селе Студеныця. Электричество будут выключать в домах на улицах:

Жовтнева: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 53А, 56;

Лисова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27.

С 10 до 17 часов в населенном пункте Урожайне не будет электричества по следующим адресам:

И.Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27А, 29, 31, 32, 35, 37;

Лысенка: 1, 2, 9;

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19;

Садова: 2, 4, 6, 8, 12, 20, 22, 24;

Свободы: 1, 1А, 13;

Шевченка: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 41А, 41В, 41Г, 41Е, 42, 43, 43А, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127;

Шкильна: 2, 4, 6, 10, 16, 20.

С 10 до 17 часов в населенном пункте Селыще вводятся дополнительные графики отключения света на следующих улицах:

Абрыкосова: 4;

Выноградна: 23, 51, 55;

Дмытривська: 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 41, 41А, 41Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51/1, 51Б, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94/1, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 104А, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 128;

Д. Нечая: 1, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 7В, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 50, 54, 56, 62;

Замкова: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 78, 78А, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 101А, 103, 105;

Зарична: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57А, 59, 60, 62, 64, 64А, 68, 72, 76;

Затышна: 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 39;

Зелена: 1;

И. Богуна: 1, 1А, 1Є, 2, 3, 5, 5А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20; 30/1; 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 55, 56А, 60, 64, 66, 72;

И. Франка: 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 20, 22;

Камяна: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 7, 7А, 8, 9, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31А, 33, 44;

Лисова: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26А, 28А, 30, 32, 34, 39.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

