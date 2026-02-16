Энергетики уже обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где будут действовать графики отключения света в Ровенской области на 17 февраля.

В Ровенской области 17 февраля продолжат действовать графики временных отключений света в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Энергетики уже обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где будут действовать графики отключения света в Ровенской области на 17 февраля. Временные отключения связаны с выполнением технического обслуживания сетей, модернизацией оборудования и мерами, направленными на повышение надежности и стабильности работы энергосистемы области.

С 9 до 17 часов в селе Малый Жытын будут обесточены дома на улицах:

Вышнева 11, 19, 23, 25

Княгыни Ольгы, 1, 1 А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

С 9 до 17 часов отключения произойдут в селе Забороль, однако они состоятся только в домах, которые находятся по адресам:

Весела 1, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 44, 5, 6, 7

Сонячна 11, 15, 26, 46, 7, 9

17.02.2026 с 9 до 17 часов в населенном пункте Оржив будут действовать обесточивание. Они охватят следующие адреса:

Богдана Хмельныцького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Вышнева 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 3, 32, 4, 8

Грушевського 1, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 8А, 9

Джерельна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9

Жовтнева 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9

Заводська 10, 10а, 17, 19

Зализнячна 13, 20, 6, 7

Зелена 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Ковпака 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35

Коновальця Є. 1, 10, 11, 13, 14, 14 А, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, 47 б, 47а, 49, 5, 6, 7А, 8, 9

Л.Украинкя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лугова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 7, 8, 9

Молодижна 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 3А, 4, 5, 6, 7, 9

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9

Нова 15

Паркова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9

Перемогя 4

Пряходька 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 5, 7, 9

Пидгирна 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 22, 24, 24А, 2А, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Пидлисна 2 Д, 2Є, 2А, 2Б, 2В

Схидна 10

Тяха 37, 4, 7

Франка - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 53, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82А, 9

Центральна 1A, 1a, 1А, 1Б, 48

провулок Зализнячняй 2

В селе Велыкый Жытын с 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света на таких улицах:

Дровальова 14

Дружбы 10, 18, 2, 6, 7

Зелена 111, 113, 115, 117, 119, 121, 146, 146а, 148, 152, 154, 158, 33, 34

Клубна 1, 2, 3, 7

Маложытынська, 1, 10, 14, 1А, 6, 8

Молодижна 1, 1Б, 3, 4, 4а, 6

Незалежности 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 50Б, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 58, 6, 60А, 61, 62, 65, 66, 66А, 66В, 67, 68, 7, 74, 78, 8, 9

Поштова 10, 12, 13, 15, 18, 18a, 18Б, 19, 1б, 2, 20, 20 А, 22, 26, 27, 4, 6А

Ривненська 1Г, 28, 44, 44 Б, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Г, 61г, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 69а, 71, 72, 73, 74Б, 74В, 76, 76A, 76А, 78, 80, 82, 82 А, 84, 86, 87

Фермерська 5

Фермськый 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1Б, 20, 21, 23 А, 26, 3, 3A, 4, 5, 6, 8

Хутир 2А

Хутирська 19, 2

Щурив Схыл 15

пров. Хутирськый 1

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

